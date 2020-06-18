شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رجل الأعمال الشهير الذي تصدر قائمة عقوبات “قانون قيصر” الأمريكي ..( الأسم و الصورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدر اسم رجل الأعمال السوري، محمد حمشو وأفراد من عائلته، القائمة الأولية للعقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على دمشق، بموجب ما يسمى ”قانون قيصر”، وهو ما أثار تساؤلات عن دور ومكانة حمشو، الذي وضع اسم عائلته إلى جانب اسم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، كأبرز المشمولين بالعقوبات التي ستتسع قائمتها تباعا.

وطالت العقوبات الأمريكية محمد حمشو وزوجته رانيا الدباس، وأولاده أحمد وعمر وعلي وسمية.

ولا ينتمي حمشو إلى العائلات البرجوازية أو الاقطاعية السورية التقليدية، التي يملك أفرادها ثروات انتقلت عن طريق الإرث العائلي، بل استطاع رجل الأعمال البالغ من العمر (54 عاما) أن يراكم ثرورة طائلة في فترة قصيرة نسبيا، إذ سطع نجمه الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، وارتفع رصيده مع بدء الاحتجاجات التي عمت البلاد العام 2011، فقد وقف إلى جانب النظام السوري، كأحد أبرز ممولي الحكومة السورية، وهو ما جعله أحد ”تجار الحروب“، وفقا لمعارضين.

ووفقا للمعلومات المتوفرة عن رجل الأعمال المثير للجدل، فقد بدأ حمشو عمله في قطاع الاتصالات والحواسيب منتصف تسعينيات القرن الماضي بالتعاون مع صديق دراسته، مضر حويجة، ابن قائد القوى الجوية آنذاك، اللواء ابراهيم حويجة، حيث أصبح مدير أعمال لمضر، إذ يعرف السوريون أن حالة مماثلة كهذه ستفتح لحمشو ”الخزائن المقفلة“.

وعرف حمشو بـ ”صفقات مشبوهة وفساد“، كما يتهمه معارضون سوريون، وأبرز تلك الصفقات التي تعود إلى مرحلة مبكرة من نشاطه الاقتصادي، هو قيامه بتوريد أجهزة اتصالات وحواسيب إلى إدارة القوى الجوية (المخابرات الجوية)، بدعم من والد صديقه حويجة، كما رست عليه العديد من المناقصات في الجهات العامة، مستفيدا من ذلك الدعم، ما أدى إلى جمعه ثروة لا بأس بها.

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لكن طموح حمشو لم يتوقف عند هذا الحد، بل تمكن من الوصول إلى ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، ليحصل على امتيازات لا تحصى، حتى قيل إنه يمثل الواجهة المالية لماهر، وصار اسمه موزعا بين قطاعات اقتصادية عدة كالعقارات، والاتصالات، والفنون، والتجارة، والإعلام وغيرها من المجالات التي أسس في إطارها العديد من الشركات.

ومع بروز اسم حمشو، تم تكليفه بالقيام بالعديد من النشاطات، منها عقود البترول العراقي بعيداً عن قرار الأمم المتحدة ”النفط مقابل الغذاء“، فقد كان ينقل البترول من العراق إلى سوريا لتباع في السوق السوداء.

واتهمت واشنطن حمشو بتمويل الحرب السورية، إذ قالت: ”خلال الاضطرابات حدد حمشو مصيره مع مصير بشار الأسد وماهر الأسد وغيرهم من المسؤولين عن أعمال العنف والترهيب التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري“.

ورأت واشنطن أن حمشو هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين، الذين لديهم مصالح في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً“، مشيرة إلى أنه ”كسب ثروته من خلال علاقاته مع أشخاص في النظام السوري“.

وتشير وثائق (بنما) إلى أن حمشو ورامي مخلوف ابن خال الأسد وآخرين، كانوا من أهم رجال الأعمال الذين مولوا السلطة باعتبارهم مسيطرين على جزء كبير من الاقتصاد السوري.

كما لعب حمشو دورا مهما في صفقات أقيمت بين الحكومة السورية وجيش الإسلام الذي كان ينشط في الغوطة، بقيادة زهران علوش الذي قتل في غارة روسية، حيث دعم حمشو ميليشيات مسلحة تقاتل مع الجيش السوري، واستغل بعضا منها لتحقيق مكاسب شخصية