شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اغتيال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ... شاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي انباء عن اغتيال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى "رأفت الثقلي"،؛ حيث تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل قوات أمنية بمدينة حديبو عاصمة المحافظة.

وقالت مصادر محلية في سقطرى إن القوات الأمنية التابعة للحكومة الشرعية أطلقت النار على موكب "الثقلي" أثناء عودته من مهرجان جماهيري أقامه المجلس الانتقالي الجنوبي شرقي الجزيرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وعقب تلك المحاولة، اندلعت اشتباكات بين القوة الأمنية التابعة للشرطة العسكرية في الأرخبيل ومرافقي رئيس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، وأسفرت عن وقوع إصابتين من الطرفين.

ورغم توقف تلك الاشتباكات في وقت لاحق، فإن الأوضاع لا تزال متوترة بين الجانبين، حسب المصادر ذاتها.

وشهد مركز ”جؤة“، شرقي سقطرى، اليوم، مهرجانا جماهيريا، شارك فيه شيوخ وأعيان قبائل المنطقة؛ لتأييد إعلان الإدارة الذاتية لمناطق جنوب اليمن، التي أعلن عنها المجلس الانتقالي الجنوبي، ورفض ما أسموها بمشاريع "الإخوان المسلمين" في سقطرى.