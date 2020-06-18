شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول "فيديو"... كيف اصطاد مسلحون المشرف الحوثي الكبير في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي المشرف الحوثي بمنطقة شملان بالعاصمة صنعاء مصرعه مع أربعة من مرافقيه أمس الأربعاء إثر خلاف مع مدير قسم شرطة شملان.

وأظهر الفيديو نشره "يمن برس" لحظات اندلاع الخلاف والاشتباكات بين المشرف الحوثي الصريع المدعو لطف زياد المكنى أبو أيوب، مع مدير قسم الشرطة بشملان يحيى الجائفي وأفراد الشرطة التابعين له. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بعد اتهامات تخوين تبادلها المشرف الحوثي مع مدير قسم الشرطة وجنوده، دفع الأخيرين إلى إطلاق النار وقتل المشرف مع أربعة من مرافقيه.

وأضاف المصدر أن اتهامات التخوين تزامنت مع وصول عشرات الجثث إلى العاصمة صنعاء، مؤكدًا أن الأوضاع في منطقة شملان ماتزال متوترة بسبب الحادثة حتى اللحظة.