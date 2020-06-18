عاجل : التفاصيل الكاملة للمادرة السعودية لوقف اطلاق النار ين الشرعية والانتقالي ... من المنتصرفيها ؟

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عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن المملكة قدمت مقترحا لتفعيل اتفاق الرياض وإنهاء الخلاف الحالي بين الحكومة اليمنية الشرعية و المجلس الانتقالي
وأشارت الوكالة إلى أن لمقترح يتضمن إيقاف اطلاق النار الفوري في أبين ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية . شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وتشمل الخطوات المقترحة أن يعيين الرئيس اليمني هادي محافظ ومدير أمن لعدن وأن يتم تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي .
وبحسب الوكالة يلزم المقترح المجلس الانتقالي بإخراج القوات العسكرية التابعة له من عدن وإعادة انتشار قوات الطرفين في أبين، و يتم بعد ذلك تشكيل الحكومة الجديدة
وحس محللين سياسين فان الاتقالي حقق نصر كيبير باعتماد وزراء الانتقالي ممثلين للجنوب
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