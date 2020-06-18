شكرا لمتابعة خبر عن قائد عسكري : يعلن عن نجاح صفقة تبادل للاسرى بين قوات الشرعية والحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قائد عسكري، نجاح صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي ، في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال أركان حرب اللواء 83 مدفعية العقيد " نصر البرش " في تصريحات إعلامية، إن الصفقة شملت اطلاق سراح 7 من جنود اللواء 83 مدفعية مقابل الإفراج عن 7 من العناصر المغررة بها (حوثيون)والذين كان قد جرى القبض عليهم في معارك دمت ومريس والحشاء.

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وتعهد أركان حرب اللواء لأسر وذوي من تبقى من أسرى ومختطفين في سجون الحوثي ببذل قصارى الجهد للإفراج عنهم وعودتهم إلى ذويهم.

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي باليمن، إطلاق سراح 8 من أسراها في عملية تبادل مع قوات تابعة للحكومة جنوبي البلاد.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: "تم تحرير 8 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (تشكيلات حوثية مسلحة) في عملية تبادل بمحافظة الضالع (جنوب)".

وأضاف أن "عملية التبادل تمت عبر وساطة محلية"، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة مطالب منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية بضرورة قيام أطراف النزاع في البلاد بوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى لدى الجانبين، خشية إصابتهم بكورونا المتفشي.