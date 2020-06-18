شكرا لمتابعة خبر عن تطورات متسارعة في البيضاء.. القبائل تأسر 5 حوثيين وجماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من ذمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قبائل أبناء البيضاء من آل عواض من صد هجمات حوثية والقبض على عناصر حوثية حاولت التسلل باتجاه حدود آل عواض بمحافظة البيضاء.

وذكرت مصادر محلية في البيضاء ان رجال القبائل ألقوا القبض على خمسة من عناصر الحوثيين اليوم الخميس بين حد العواضي والطاهري.

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يأتي هذا فيما دفعت جماعة الحوثي ، اليوم الخميس، بتعزيزات بشرية وحربية من محافظة ذمار بإتجاه مديرية ردمان بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ورصدت مصادر محلية تسعة أطقم عسكرية باتجاه مديرية ردمان بمحافظة البيضاء ، حيث دفعت بهم من الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية) بمدينة ذمار.

وتأتي عملية الدفع هذه بعد توتر الوضع في مديرية ردمان بالبيضاء بين القبائل وجماعة الحوثي عقب قصف الأخير للأحياء السكنية على منطقة المئذنة، كما قامت جماعة الحوثي بإطلاق طائرات مسيرة مفخخه لأستهداف المدنيين، ونجحت القبائل في أسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين كانت تحاول استهداف مجاميع قبلية في المنطقة.