شكرا لمتابعة خبر عن وكالة رويترز : تنقل أخبار عن تفعيل اتفاق بين المجلس الانتقالي والشرعية وهذا أبرز ما ورد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن المملكة قدمت مقترحا لتفعيل اتفاق الرياض وإنهاء الخلاف الحالي بين الحكومة اليمنية الشرعية و المجلس الانتقالي

وأشارت الوكالة إلى أن لمقترح يتضمن إيقاف اطلاق النار الفوري في أبين ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية .

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وتشمل الخطوات المقترحة أن يعيين الرئيس اليمني هادي محافظ ومدير أمن لعدن وأن يتم تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي .

وبحسب الوكالة يلزم المقترح المجلس الانتقالي بإخراج القوات العسكرية التابعة له من عدن وإعادة انتشار قوات الطرفين في أبين، و يتم بعد ذلك تشكيل الحكومة الجديدة