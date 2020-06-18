شكرا لمتابعة خبر عن بن دغر : الحوثي يهزم بمختلف الجبهات وتحية خاصة للصامدين مع الشيخ العواضي في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور احمد عبيد بن دغر، بأن جماعة الحوثي تهزم في مأرب والجوف والبيضاء والضالع وكل الجبهات القتالية في خط المواجهات مع العدو.

وقال بن دغر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": العدو يُهزَم في مأرب والجوف والبيضاء، معاركنا هناك هي معارك الصمود والبطولة، هي خط المواجهة الحاسم دفاعاً عن اليمن كل اليمن.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

Advertisements

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

واضاف، كل الدعم للجيش الوطني في مأرب والجوف والمقاومة الوطنية في البيضاء، والضالع وكل الجبهات القتالية.

ووجه بن دغر، تحية خاصة للصامدين مع الشيخ العواضي. ولا نامت أعين الجبناء.

وتتلقى جماعة الحوثي خسائر متتالية في مختلف الجبهات القتالية التي يخوضها الجيش الوطني والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات المشتعلة على امتداد اليمن عقب تعنت جماعة الحوثية الرضوخ للسلام.