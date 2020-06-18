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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مذيعة الجزيرة "غادة عويس" ترد على تسريب صور المسبح العارية بهذا الفيديو الخطير.. شاهد! والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 07:53 مساءً - عاجل.. مذيعة الجزيرة "غادة عويس" ترد على تسريب صور المسبح العارية بهذا الفيديو الخطير.. شاهد!
نشرت مذيعة قناة الجزيرة، غادة عويس، فيديو لها يوضح تفاعلها الكبير مع انتصارات قوات حكومة الوفاق في ليبيا على قوات حفتر المدعوم من الإمارات والسعودية.
وظهرت المذيعة غادة عويس وهي تتلو أخبار الانتصارات في ليبيا بنشوة كبيرة وتفاعل غير مسبوق بعد سيطرة قوات الوفاق على مدينة ترهونة آخر معاقل قوات حفتر في الغرب الليبي.
ومن خلال الفيديو، يظهر بأن عويس أرادات إيصال رسالة لداعمي حفتر، وبدت وكأنها تتلو بيان النصر كناطقة باسم قوات حكومة الوفاق.
فيما علل متابعون في مواقع التواصل نشرها لهذا الفيديو، بأنه يأتي ردا على تسريب حسابات محسوبة على السعودية والإمارات، صورها في سهرة مزرعة بن ثامر مع شخصيات مقربة من النظام القطري وظهورها بصور عارية في المسبح.
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Advertisements— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 8, 2020
Ghada Oueiss غادة عويس✔@ghadaoueiss
June 8, 2020
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June 8, 2020
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June 8, 2020
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