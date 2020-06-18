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صنعاء - ياسمين الخيامي - قبيلة ردمان تكسر شوكة الحوثيين وتسحق قوات ابو علي الحاكم وتحقق انتصار كاسح وصيحات التكبير والتهليل ترتفع في كل مكان

لقي عدد من المقاتلين في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، فيما أصيب آخرين، في عملية نوعية نفذتها قوات الجيش الوطني ورجال القبائل في محافظة البيضاء وسط البلاد. وفي التفاصيل، نجحت قوات الجيش ورجال القبائل في استدراج مليشيات الحوثي إلى داخل سوق ردمان، حيث أسفرت العملية عن مصرع وجرح العديد من العناصر الحوثية بينهم قيادات كبيرة، دون تحديد أسماء القيادات. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. والحزن يخيم على السوشيال ميديا .. شاهد (صور) بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز الكشف عن أخطر عميل داخل سلطنة عمان ويعمل لصالح الإمارات ضد السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق.. لن تصدق من هو شاهد بالفيديو.. الوليد بن طلال يثير الجدل بتصرفه مع سيدة مُنتقبة وسط شوارع الرياض! الأحوال المدنية ترد على المدعو ” حميد محمد غبين” وتكشف سبب سحب الجنسية Advertisements حمية غذائية شهيرة تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة الموت يفجع بطلة مسلسل ''العاصوف'' و''شباب البومب''.. شاهد من تكون؟. مفاجأة:.. أرطغرل يعود في مسلسل المؤسس عثمان.. ولكن بشخصية جديدة تصدم الجمهور.. (شاهد من يكون)؟ فاكهة لذيذة الطعم ورخيصة الثمن تسمى "فاكهة الملائكة" تمنع الضغط وتحارب السكر وتنقي الدم من السموم وتحمي من امراض القلب ولها 22 فائدة صحية شاهد بالصور..رئيس المجلس الانتقالي يتعرض لاطلاق نار كثيف وسيارته تتحول الى خردة متفحمة وهذا هو مصيره ( 4 صور ) عاجل: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينقلب على السعودية والامارات ويثير غضب الخليجيين بعد الاعلان رسميا عن قرار صارم لم يتوقعه احد ( نص القرار ) وردنا الان ..السعودية تباغت الانتقالي وتضع 5 مقترحات ابرزها منح الرئيس هادي صلاحيات كاملة للاطاحة بمدير امن عدن شلال شايع من منصبه إلى ذلك وصلت تعزيزات كبيرة لقبائل إلى ردمان، موضحًا ان قوات الجيش تحاصر في هذه اللحظات مليشيات الحوثي المتقدمة في السوق ووسط إشتداد المعارك. وتزامت معارك ردمان مع قيام مليشيات الانقلاب الحوثية في تقطع خدمة الاتصالات والانترنت عن معقل “آل عُواض في البيضاء

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