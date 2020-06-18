اجتماع موسع يناقش تقارير الأداء الأمني بمحافظة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 كرس لقاء أمني موسع عقد اليوم بمحافظة مأرب، لمناقشة عددا من التقارير الامنية واحتياجات الأجهزة الأمنية ودورها في الحد من الجرائم والمحافظة على الاستقرار، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements اللقاء الذي رأسه وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف، القيادات الأمنية بمحافظات مأرب، البيضاء، صنعاء، والجوف، استعرض تقرير شرطة محافظة مأرب، عن الانجازات التي حققتها الاجهزة خلال الفترة الماضية، الى جانب الخطة الامنية بالمحافظة والتحديات المتوقعة خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها الجوانب الصحية مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، وكيفية دمج الاجراءات المقترحة لمواجهة تلك التحديات في الخطة الامنية وتحديد احتياجات تنفيذها. وشدد وكيل وزارة الداخلية على رفع الجاهزية الامنية بشكل اكبر واعادة الانتشار الامني بحسب ما تتطلبه المرحلة الراهنة والتحديات المتوقعة.

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