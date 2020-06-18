شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تستعيد مواقع في جبهة نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد قائد اللواء 81 العميد عبدالوهاب أسعد أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الأيام الماضية، من تحرير عدد من المواقع، في جبهة نجد العتق، بمديرية نهم، شرق محافظة صنعاء.



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ونقل موقع "26 سبتمبر" عن قائد اللواء قوله ان المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، علاوة على تدمير عدد كبير من آلياتها القتالية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وأشار إلى الدور الفعال لطيران تحالف دعم الشرعية الذي كان اسهم في تدمير واستهداف تعزيزات عسكرية قادمة من العاصمة صنعاء للميليشيا في جبهة نهم.