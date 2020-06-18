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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشفى العسكري بمأرب يتسلم أجهزة "بي سي آر" لفحص كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
تسلم المستشفى العسكري بمحافظة مارب اليوم أجهزة (بي سي آر) لفحص فيروس مقدمة من شركة محسن الخصر للصرافة بقيمة 165 ألف دولار.
واستلم مدير عام المستشفى العقيد احمد دهمس الأجهزة بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ,وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
كما استلم المستشفى 10 الاف انبولة فحص مع الاجهزة، منها خمسة الاف انبولة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
وأوضح وكيل المحافظة ان المستشفى سيستقبل من الاسبوع المقبل عينات الفحص للحالات المشتبهة والمحالة من اطباء الفرز للحالات في المستشفيات الحكومية والخاصة الذين تم تدريبهم من قبل مكتب الصحة على ذلك ضمن فريق الاستجابة الطارئة.
ووجه الوكيل مفتاح مكتب الصحة باصدار تعميم الى كافة المستشفيات الخاصة والحكومية باستقبال كافة المواطنين المرضى بما فيهم الحالات المشتبه بإصابتهم بأعراض كورونا وعزلها في اماكن العزل التي الزمت بإعدادها، حتى تأتيها نتائج الفحص للحالة.. وشدد على اتخاذ العقوبات الرادعة ضد أي منشأة صحية تمتنع عن استقبال أي حالة.
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