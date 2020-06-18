عاحل.. المليشيا تدفع بتعزيزات كبيرة من ذمار إلى ردمان في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

الخليج 365 ـ ذمار

دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات بشرية على متن أطقم عسكرية من محافظة ذمار باتجاه مديرية ردمان بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن المليشيا دفعت بعشرات المسلحين على متن تسعة أطقم عسكرية نحو مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، دفعت بهم من الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية) بمدينة ذمار.

يشار إلى أن عملية الدفع هذه تأتي بعد توتر الوضع في مديرية ردمان بالبيضاء بين القبائل ومليشيا الحوثي عقب قصف الأخيرة للأحياء السكنية في منطقة المئذنة، كما قامت بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة لاستهداف المدنيين، ونجحت القبائل في إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين كانتا تحاولان استهداف مجاميع قبلية في المنطقة