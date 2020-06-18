مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 18/حزيران/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في منطقة جبل هيلان التابعة لمديرية صرواح غربي المحافظة. وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد جبهة صرواح، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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