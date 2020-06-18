لماذا تناقضت مواقف أردوغان من الحرب في اليمن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

الخليج 365 ـ خاص

سجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواقف متناقضة من الحرب في اليمن، تعكس انتهازيته السياسية.



على الرغم من أن أردوغان أعلن، عام 2015، تأييده للعمليات العسكرية في اليمن، ضد مليشيا الحوثي التي انقلبت على السلطة الشرعية، إلا أنه عاد ليناقض نفسه ويهاجم المملكة التي تقود العمليات ضد المليشيا.

ولم يكتف أردوغان بتأييد العملية، بل أكد، حينها استعداده لتقديم الدعم، حيث قال، في لقاء مع "فرنس 24": "نحن ندعم سياسيا العملية السعودية" الجارية في اليمن. وتابع أن تركيا "يمكن أن تقدم مساعدة لوجستية إذا تطلب الوضع ذلك".

ومضى أردوغان بعيدا في تأييده للعملية العسكرية في اليمن، حين هاجم إيران، وقال إن "على إيران والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تدعم الحوثيين أن تنسحب" من اليمن.

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غير أن أردوغان عاد ليندفع في الاتجاه الآخر، اتجاه مهاجمة العملية العسكرية ضد الحوثيين، خصوصا بعد الخلاف بين دول الخليج وقطر.

ويرى محللون أن أردوغان أيد العملية العسكرية، ظنا منه أنها ستمكن إخوان اليمن من مقالد الأمور، بعد الإطاحة بمليشيا الحوثي.

ويضيف المحللون: أردوغان انطلق في تأييد عمليات التحالف في اليمن، من زاوية معينة، تخص الإخوان المسلمين، الذين أيدوا عاصفة الحزم ظاهرا، وتحركوا ضدها منذ البداية.

ويتابع المحللون: الخلاف مع قطر، وفضح مواقف الإخوان، كشف مكنون الرئيس التركي تجاه الحرب في اليمن.