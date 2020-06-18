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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قناة المسيرة تهز الشرعية وتنشر صورة مرعبة اغضبت السعوديين وصعقت الرئيس هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ( صورة صادمة وكارثية )





اعادت قناة المسيرة الحوثية نشر الصورر التي نشرها القيادي الحوثي محمد البخيتي ووصفت القناة الاشخاص الذين في الصورة بانهم يمنيين حقيقيين ويحبون بلدهم . وكان محمد البخيتي القيادي والاعلامي التابع لمليشيات الحوثيين قد نشر على حسابة الشخصى في تويتر تغريدة مرفقة بصورة لما يقول إنة إستقبال العائدين إلى حضن الوطن والمنشقين من الشرعية والجيش الوطني أحدهم برتبة نقيب من اللواء 102 والاخر لم يذكر رتبتة العسكرية يمني بوست الإخباري رصد التغريدة وينقلها لكم مرفقة بالصورة وقال البخيتي " أستقبلت ٢ من العائدين إلى حضن الوطن وهما: النقيب محمد عبدالله محمد الوجيه من اللوء 102 ظهران الجنوب، وعمار عبده محمد احمد البعداني من لواء الواجب جبهة رازح. فمرحبا بهم في وطنهم وفوق العين وفوق الرأس".







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