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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينقلب على السعودية والامارات ويثير غضب الخليجيين بعد الاعلان رسميا عن قرار صارم لم يتوقعه احد ( نص القرار )





فوجيء المواطنين السعوديين والاماراتيين بقرار مصر منعهم من دخول مصر ماليم يتم دفع قيمة التاشيرة بعد ان كان دخولهم الى الاراضي المصرية مجانا. وأعلنت السلطات المصرية، فرض رسم تأشيرة دخول “فيزا” على مواطني 5 دول في مجلس التعاون الخليجي وهي: السعودية، الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان. وقرر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي طبقاً لأحكام القانون. ويعفى من رسم تأشيرة الدخول السائحين القادمين البلاد على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، وذلك حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ ونهاية الموسم السياحي الصيفي. ولم يحدد القرار قيمة الرسم الذي سيتم تحصيله مقابل التأشيرة، لكن يتم حاليا تحصيل نحو 25 دولاراً من الزائرين غير المعفيين مقابل الفيزا السياحية لمصر لسفرة واحدة.





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