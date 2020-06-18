شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسا" تكرم الأطباء بلوحة تذكارية على كوكب المريخ... فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تكرم وكالة "ناسا" العاملين في المجال الطبي والرعاية الصحية عبر لوحة تذكارية عليها كوكب الأرض متشابكا مع "عصا أسكليبيوس"، وهو رمز التطبيب والشفاء من الأمراض.

وتم وضع اللوحة على مسبار "بيرسيفيرانس" الذي سينطلق إلى المريخ في 20 يوليو/تموز المقبل، وفقا لبيان صحفي نشر على موقع الوكالة الإلكتروني. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشار البيان إلى أن ذلك سيتم في ذكرى تأثير وباء COVID-19 والإشادة بتفاني الأطباء في جميع أنحاء العالم.

وقال مساعد مدير البرنامج الممول لهذا العمل: "أردنا أن نعرب عن امتناننا لجميع أولئك الذين ضحوا برفاهيتهم من أجل مصلحة الآخرين، ونأمل أنه عندما تذهب الأجيال القادمة إلى كوكب المريخ وتجد مركبتنا، فإنه سيذكرهم بوجود مثل هؤلاء الأشخاص على الأرض في عام 2020".

بدوره قال مدير ناسا جيم بريدنستين: "قبل 51 عاما، اليوم، كانت ناسا عميقة في الاستعدادات النهائية لأول هبوط على سطح القمر".

وأضاف: "نقف اليوم على عتبة لحظة ضخمة أخرى في استكشاف جمع العينات على كوكب المريخ. وبينما نحتفل بأبطال أبولو 11، اليوم، نريد أن تعترف الأجيال القادمة بنساء ورجال تمكنوا من تحقيق العجب في هذا العام".

اللوحة عبارة عن مستطيل صغير من الألومنيوم الأسود بقياس 8 × 13 سم، مثبتة على هيكل المركب الأيسر.

وفقًا للصورة المنشورة على موقع وكالة "ناسا" على الإنترنت، يصور الجهاز اللوحي كرة أرضية ترتكز على قضيب يلتف حوله ثعبان وهو رمز للطب.

في شكل خط يغادر الأرض، يتم عرض مسار المسبار، يتم التقاط المريخ كنقطة صغيرة.