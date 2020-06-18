شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان:استكمال سيطرة الحوثيين على معقل العواضي وتأكيد فراراه الى هذه المنطقه "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت معلومات من مصادر موثوقة أن الشيخ ياسر العواضي غادر منزله في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء صباح الخميس إلى مأرب، بعد تمكن الحوثيين السيطرة على معظم المواقع والتباب في المديرية.

وأكدت المصادر أن العواضي غادر منزله متنكرا، بإتجاه محافظة مأرب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وطوق الحوثيون صباح اليوم منزل العواضي، لكن تبين لاحقا أنه لم يكن فيه.

وبحسب المصادر فقد وقع عدد كبير من مقاتلي العواضي بين قتيل وجريح، فيما وقع عدد أكبر في الأسر، وتمكنت قوات صنعاء من جمع غنائم كبيرة.