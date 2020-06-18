شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفنانة نانسي عجرم الى المستشفى بعد انهيارها وسقوطها مغشيا عليها بعد تلقيها هذا الخبر الصادم و الذي سينهي مشوارها الفني الى الابد .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 04:51 مساءً - نقل الفنانة نانسي عجرم الى المستشفى بعد انهيارها وسقوطها مغشيا عليها بعد تلقيها هذا الخبر الصادم و الذي سينهي مشوارها الفني الى الابد .. شاهد

ذكرت مصادر اعلامية لبنانية ان الفنانة الشهيرة نانسي عجرم انهارت ارضا وسقطت مغشيا عليها وتم نقلها الى المستشفى بعد علمها ان السلطات اللبنانية اتهمت زوجها بالقتل وانها ساعدته على ذلك بالتزوير والادعاء انها تعرضت لجرح في ساقها لتضليل السلطات والتغطية على جريمة زوجها المروعة . اوضحت تلك المصادر ان نانسي تم نقلها الى مستشفى خاص وشهير لتلقي العلاج بعد انهيارها وسقوطها ارضا مغشيا عليها . جاء ذلك بعد ان أثبتت نتيجة التحقيقات الأمنية اللبنانية أن فادي الهاشم زوج المطربة نانسي عجرم، قد قام بتزوير مقطع الفيديو خاص بواقعة قتله للص حاول التسلل إلى فيلته خلال الأيام الماضية. ظهور أدلة جديدة Advertisements وتم إلقاء القبض مساء السبت، على فادي الهاشم، وذلك لاستجوابه مرة أخرى حول ملابسات الواقعة وتزوير مقطع فيديو تفريغ كاميرات الفيلا الخاصة به، بعد ظهور الأدلة الجديدة. ومن المقرر أن يتم استدعاء المطربة نانسي عجرم الساعات المقبلة إلى النيابة من أجل إعادة استجوابها هي الأخرى حول الواقعة. جريمة القتل وكان الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، أحيل إلى التحقيقات صباح الأحد الماضي، لاتهامه بقتل شاب يبلغ من العمر 33 عامًا، ويدعى محمد حسن الموسى، في منزله بلبنان، بعد تبادل لإطلاق النار، بدعوى أن القتيل اقتحم المنزل بغرض السرقة. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القتيل، اقتحم فيلا المطربة نانسي عجرم بغرض السرقة، في حين تنفي أسرة القتيل الأمر كله متهمة زوج الفنان بأنه قتله بعدما ذهب للمطالبة بحقوقة، إذ أنه كان يعمل لديهما.

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