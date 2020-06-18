شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجدل في صورة نشرتها يوم أمس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تقود سيارتها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، فيما لفت إنتباه الكثيرون ساعة اليد التي ترتديها، ليتبيّن لهم أنها ساعة باهظة الثمن يصل سعرها إلى 29 ألفاً و400 دولاراً، فهي من مصنوعة من الاستانلستيل المقاوم للصدأ، أما الساعة نفسها فهي مرصعة بالماس والذهب الأبيض. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور) • نجمة مسلسل باب الحارة "شمس الملا" تنشر صورها عارية وسط حوض السباحة ..شاهد • كأنها حورية من الجنة .. شاهد عشر صور مذهلة لزوجة الفنان محمد رمضان .. جمالها لا يقاوم وجسمها مثيرا جدا !! • فتاة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو • الكويتية "روان بن حسين" تعلن انفصالها عن زوجها الليبي بسبب تعليق أمير سعودي على صورتها الفاضحة..(شاهد الصور) Advertisements • اغتصاب الفنانة شمس الكويتية من قبل مجموعة هنود بسبب ملابسها المثيرة والمغرية ..شاهد الفيديو • قناة MBC تنشر مشهد فاضح من حلقة ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. شاهد ماذا فعل بها رامز جلال فصرخت "احيييييه" .. فيديو • الفنانة الجميلة "ياسمين عبدالعزيز" تخون زوجها مع رجل فوق سيارتها ولم تنتبه للتصوير..(شاهد الفيديو) • هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث ان تلك الساعة اهداها اميرا سعودي مراهق للفنانة ياسمين صبري.

يشار إلى أن صبري كانت شاركت خلال الموسم الرمضاني الفائت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور). لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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