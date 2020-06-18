أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 18 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

قائد ألوية العمالقة يعود إلى الساحل قادما من الإمارات https://www.elyamnelaraby.com/486354/ إعلامي سعودي يعلق على تدخلات أردوغان وايران في شؤون الدول العربية https://www.elyamnelaraby.com/486355/ المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية على الفازة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/486356/ المشتركة تكسر هجوما حوثيا في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/486357/ المليشيات تنتقم بقصف أحياء التحيتا جنوب الحديدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/486358/ تخصيص قرابة 18 مليون دولار لمشاريع بيئية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/486376/ عاجل.. مليشيا الحوثي تختطف خمسة مواطنين في إب بحواث متفرقة https://www.elyamnelaraby.com/486377/ خمسة قتلى وجرحى بينهم طفلة بحوادث متفرقة في إب وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/486378/ 230 وفاة في إب خلال أسبوعين وسط تفشٍ واسع لفيروس كورونا وأوبئة أخرى https://www.elyamnelaraby.com/486379/ بلا حدود: مرضى كورونا يصلون متأخرين لمراكز العلاج ما يجعل إنقاذهم أمراً بالغ الصعوبة https://www.elyamnelaraby.com/486380/

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