شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي في وفاة الأديب عبدالله محمد باصرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي والمواساة في وفاة المقدّم والشاعر والأديب عبدالله محمد باصرة، مقدّم قبيلة آل باصرة والشخصية الاجتماعية والقبلية والأدبية بحضرموت.

Advertisements وتقدّم المحافظ بالعزاء لأولاده أحمد ومحمد وخالد، وللمهندس محسن علي باصرة نائب رئيس النواب، وآل باصرة كافة، سائلاً الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.

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