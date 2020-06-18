عاجل.. الأجهزة الأمنية بتعز تضبط أحد المطلوبين أمنيا والفارين من وجه العدالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

تعز - الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنيه ممثلة بقسم شرطة الثورة المدعو ( ر.م .س ) مساء اليوم والمتهم بعدد من القضايا منها قتل المدعو عبدالله قائد الورافي في منطقة الضبوعة ولاذ بعد جريمته بالفرار.



وصرح مصدر أمني للإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المدعو بعد عملية رصد دقيقة وجمع كافة البيانات عن مكان تواجده.

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حيث أفاد المصدر الأمني بأن المدعو قام بعملية تزوير وثائق إثبات الشخصية وتغيير اسمه إلى إسم آخر بهدف التخفي والهروب من وجه العدالة إلا أن الأجهزة الأمنية كانت على يقظة عالية ونجحت في التحري عنه وكشف مكان تواجدة وألقت القبض علية وقد تم ايداعه حجز البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة معه وإحالته للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه واتخاذ العقوبات الرادعة.

وأهابت إدارة عام شرطة محافظة تعز بجميع المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية وسرعة ايصال البلاغات عن كل ما يثير الشكوك والمخاوف أو عن تواجد أي عناصر مطلوبة للأجهزة الأمنية عبر الرقم المجاني لإدارة القيادة والسيطرة ١٩٩ .