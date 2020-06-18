بلا حدود: مرضى كورونا يصلون متأخرين لمراكز العلاج ما يجعل إنقاذهم أمراً بالغ الصعوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

صنعاء - الخليج 365

‏دعت منظمة أطباء بلا حدود المرضى في اليمن للذهاب الى المستشفى إذا بدأوا يشعرون بصعوبة في التنفس، مشيرة الى أن فرقها العاملة تشهد قدوم المرضى متأخرين إلى مراكز العلاج ما يجعل إنقاذ حياتهم بالغ الصعوبة.



وحذرت المنظمة في تغريدات نشرتها على حسابها بموقع "تويتر" . من "محاولة العلاج بالأوكسجين في البيت. أحياناً يسوء وضع المريض بسرعة كبيرة، وقد يفوت حينها الأوان على الذهاب إلى المستشفى".

وأشارت ‏الى أن 80 في المئة من حالات ‎كورونا معتدلة ويمكن علاجها في البيت. لكن إذا كانت لديك صعوبة في التنفس، اذهب إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية.

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وقالت المنظمة انها ‏في ‎عدن تدير مركزين لعلاج ‎كوفيد١٩ في مستشفى الأمل "بسعة 8 أسرة للعناية المركزة و32 سريرا للرقود الداخلي" ومستشفى الجمهورية "بسعة 10 أسرة للعناية و18 سريرا للرقود".

و‏في ‎صنعاء، قالت المنظمة انه منذ بداية شهر أبريل، تدعم المنظمة السلطات المحلية لتشغيل مركز علاج وعزل مرضى ‎كوفيد١٩ في مستشفى الكويت، مع جناح للعناية المركزة والمرضى المقيمين.

وأضافت انه "يقوم طاقم متمرس من أطباء بلا حدود بتدريب الفرق الطبية على تقديم الخدمات عالية الجودة لجميع المرضى". وفقا للتغريدات.