230 وفاة في إب خلال أسبوعين وسط تفشٍ واسع لفيروس كورونا وأوبئة أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

إب - الخليج 365

كشفت احصائية حديثة، عن وفاة أكثر من 230 شخص في محافظة إب، منذ مطلع الشهر الجاري في ظل انتشار واسع لفيروس كورونا والحميات الوبائية.



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وبحسب احصاءات شبكة رصد محلية، فإن الوفيات غلبت عليها أمراض الالتهابات الرئوية الحادة، ما يرجح إصابة تلك الحالات بفيروس كورونا، تليها أمراض القلب والكوليرا وحمى الضنك.

وشملت الاحصائية وفيات مركز عزل الصحي لمرضى كورونا، والوفيات في المستشفيات وأخرى تم رصدها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوزعت الوفيات بـ 95 وفاة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، و136 حالة وفاة في الأسبوع الثاني.