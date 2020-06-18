عاجل.. مليشيا الحوثي تختطف خمسة مواطنين في إب بحواث متفرقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

إب - الخليج 365

اختطفت مليشيا الحوثي خمسة مواطنين بحوادث متفرقة في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية يتعرض لها أبناء المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت مواطن يدعى "ع ع أ" في مديرية الظهار، ونهبت مليون و800 ألف ريال كانت بحوزته أثناء الإختطاف وتقتاده إلى سجونها بمدينة إب.

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وفي ذات المديرية أيضا خطفت المليشيا الحوثية مواطن ونهبت أربعمائة ألف ريال كانت بحوزته أثناء الإختطاف.

وفي مديرية ريف إب خطفت مليشيا الحوثي إثنين من أبناء المديرية ونقلتهم إلى سجونها بمدينة إب.

وفي حادثة أخرى، اختطفت مليشيا الحوثي مواطن، بعد أن طارد لصوص كانوا يقومون بمحاولة سرقة سيارته جوار فندق "جوهرة إب" بمدينة إب، حيث أطلق النار على الصوص الذين ردوا عليه أيضا بالرصاص الحي لتحضر المليشيا بعد ذلك وتخطف المواطن وتزج به خلف القضبان.

وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات يومية منذ إحتلالها للمحافظة في منتصف أكتوبر 2014م، والتي بلغت أكثر من 15 ألف جريمة وانتهاك بحسب تقارير حقوقية ومحلية.