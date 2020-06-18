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المليشيات تنتقم بقصف أحياء التحيتا جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

المليشيات تنتقم بقصف أحياء التحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

عاودت المليشيات الحوثية الانتقام بقصف الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بعد تكبيدها خسائر فادحة على يد القوات المشتركة.

 

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وأفادت مصادر محلية إلى ان المليشيات شنت قصفاً انتقامياً عشوائياً بقذائف الهاون على منازل المواطنين في مركز مدينة التحيتا، مخلفة حالة من الهلع والخوف في أوساط الأهالي الذي طالهم القصف.

 

وجاء هذا القصف بعد ساعة من كسر القوات المشتركة هجوم فاشل نفذه مسحلي الحوثيين على الجهة الشمالية الشرقية من مديرية التحيتا، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 

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