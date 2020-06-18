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المشتركة تكسر هجوما حوثيا في التحيتا جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

المشتركة تكسر هجوما حوثيا في التحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم شنته مليشيات الحوثي الموالية لإيران، على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن، بعد مرور ساعات قليلة على إحباط القوات المشتركة محاولة تسلل لعناصر المليشيات في الفازة بالتحيتا.

 

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 وقال مصدر عسكري ميداني في التحيتا، أن بقايا جيوب المليشيات المتمركزة في مصنع الثلج شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة شمال شرق المديرية، واستخدمت خلاله مختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

 

وأكد المصد، أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لمسلحي الحوثي وكسر الهجوم، وتكبدت عناصر المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين جثث القتلى والجرحى خلفهم.

 

ورفعت المليشيات الحوثية من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، وذلك في إطار تصعيدها العسكري الواسع في مختلف مناطق ومديريات محافظ الحديدة ، في سعي منها للقضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة بإتفاقية السويد

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