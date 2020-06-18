شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي سعودي يعلق على تدخلات أردوغان وايران في شؤون الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 علق الإعلامي السعودي سعود الريس، اليوم، على أفعال إيران وتركيا في العراق وسوريا وليبيا واليمن.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر": إيران وتركيا تستبيحان شمالي العراق وسورية ويتقاسمان اليمن وليبيا". وأضاف: "ليس بالضرورة أن تكون صهيونيًا لتكون معتدٍ ومغتصب وغازي، فالعمامة والطربوش يرفعون شعار الإسلام لكنهم عاثوا فسادا ونكلوا وقّتلوا وشرّدوا واغتصبوا واحتلوا، وفعلوا ما لم يفعله اليهود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي سعودي يعلق على تدخلات أردوغان وايران في شؤون الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.