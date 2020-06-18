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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي سعودي يعلق على تدخلات أردوغان وايران في شؤون الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
علق الإعلامي السعودي سعود الريس، اليوم، على أفعال إيران وتركيا في العراق وسوريا وليبيا واليمن.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": إيران وتركيا تستبيحان شمالي العراق وسورية ويتقاسمان اليمن وليبيا".
وأضاف: "ليس بالضرورة أن تكون صهيونيًا لتكون معتدٍ ومغتصب وغازي، فالعمامة والطربوش يرفعون شعار الإسلام لكنهم عاثوا فسادا ونكلوا وقّتلوا وشرّدوا واغتصبوا واحتلوا، وفعلوا ما لم يفعله اليهود".
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