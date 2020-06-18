شكرا لقرائتكم خبر عن ”المملكة“ تحذر “المغتربين اليمنيين” الذين يعملون في هذه المهن و”الجوازات السعودية” لن تجدد إقامتهم وسترحلهم إلى خارج أراضي “السعودية“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت ”وزارة العمل” عن قائمة بالمهن التي أعلن رسميا عن إنهاء إقامات الوافدين بهما خلال الأيام القليلة القادمة ، وبعض المهن إنتهت إقامتهم بها رسميا ولن يتم إستقبال أي طلبات إستقدام لتلك المهن. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضا : شاهدو ”الفيديو الفاضح“ والجري الذي نسته الفنانة الشهيرة “سما المصري” على “جوالها“ فتسبب في ”سجنها” واوضحت الوزارة ان هناك توجيهات رسمية لـ“لجوازات السعودية“ بعدم تجديد الاقامات وترحيل اصحاب هذه المهن سيتم قبل نهاية العام الجاري وتحديدا خلال شهري نوفمبر وديسمير من العام الحالي 2020م . والمهن التي اعلنتها وزارة العمل ”السعودية“ وتمت سعودتها بالكامل هي : مدير الأمن والسلامة. مدير خدمة الغرف. مدير الصيانة. مدير البرامج السياحية. مدير التسويق والمبيعات. مدير الموارد البشرية. مدير علاقات الموظفين. مدير المكاتب الأمامية. مدير إداري. مدير خدمة العملاء. Advertisements مولات. المراكز التجارية المغلقة. موظفي الجمعيات الأهلية. الوظائف السياحية والفندقية. متلقي طلبات. سائق سيارة خفيف. موظف امن وسلامة. موظف سنترال. موظف خدمة طعام. كاتب إداري. كاتب إدخال بيانات. مشرف خدمات عامة. مشرف صيانة. مشرف التسويق والمبيعات.

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