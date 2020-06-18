شكرا لقرائتكم خبر عن هام // اذا ”اضفت واحدة” من هذه “المواد إلى الشاي” .... ”تقوي المناعه والوقاية“ من “الأمراض“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٤ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

غالبًا ما ينصح الأطباء بالتخفيف من ”تناول الشاي” ، ولكن عن طريق إضافة بعض المكونات ”الصحية“ إلى الشاي العادي تجعله لذيذا ومفيدا .

وأكد لموقع “ميس كيرا” الطبي ، فإن إضافة هذه المكونات الطبيعية إلى الشاي لن تجعله لذيذا فحسب بل ستعزز أيضًا مناعتك وتحسن صحتك .

يضاف الزنجبيل إلى ”الشاي” منذ عصور بسبب خصائصه المضادة للالتهابات . كما أنه مضاد للبكتيريا ويساعد على تهدئة الجسم ، وشاي الزنجبيل أو إضافة الزنجيل للشاي مريح للغاية للأشخاص ، الذين يعانون من البرد والإنفلونزا .

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القرنفل هو أحد التوابل ، التي تضاف إلى شاي "مسالا" الهندي لفوائده الصحية . معبأ بالعناصر الغذائية ومضادا للفيروسات وللبكتيريا .

كما يعرف القرنفل أنه غني بمضادات ”الأكسدة” ويساعد على درء ”الالتهابات” والجراثيم من الجسم . أضف بعض قطع القرنفل إلى الشاي لتلاحظ تغيرًا واضحًا في نكهته. - جذور عرق السوس

تشتهر جذور عرق السوس بخصائصها المعززة للمناعة وبالتالي تستخدم في أدوية الايورفيدا . تحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا لمحاربة الالتهابات الفيروسية ومسببات الأمراض . تساعد على الهضم وتمنع الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة .

ومع ذلك، فإن إضافة هذا لا يغير الطعم الطبيعي للشاي . - الليمون الليمون غني بــ”فيتامين C“ ، ويساعد في تحسين نظام المناعة لديك . إنه مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات . إلى جانب جعل الشاي الخاص بك مدهشًا ، سوف يمنع “مخاطر البرد“ و“الإنفلونزا والحمى” .