شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني والتحالف إحباط أكبر مخطط لجماعة الحوثي لأسقاط و استهداف مأرب وهذا هو السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجح تحالف دعم الشرعية وقوات الجيش اليمني في إفشال مخطط حوثي لمهاجمة محافظة مأرب من عدد من المحاور، وتمكن من تنفيذ هجمات معاكسة أدت إلى تحقيق تقدم كبير وتكبيد جماعة الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

وأكد مصدر عسكري يمني، أمس (الأربعاء) مقتل 36 مسلحاً حوثياً بينهم القيادي الحوثي مران المراني قائد ما يسمى بميمنة جبهة نهم في معارك عنيفة مع الجيش الوطني وضربات دقيقة لمقاتلات التحالف العربي في مديرية نهم وصرواح غرب مأرب خلال الساعات الماضية.

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وشهدت المنطقة الواقعة بين فرضة نهم ومفرق الجوف غرب مأرب معارك وصفت بالأعنف منذ 3 أشهر شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي وكافة الأسلحة، تمكنت خلالها قوات الجيش من السيطرة على عدد من المواقع.

من جهة أخرى، اتهمت رابطة أمهات المختطفين أمس، الحوثي بارتكاب 1059حالة اختطاف خلال العام الماضي، مؤكدة في تقريرها السنوي أن هناك 312 حالة إخفاء قسري، و158 حالة قتل لمختطفين ومعتقلين في سجون سرية وعامة تابعة للمليشيا.

وذكر التقرير، الذي يحمل عنوان «أمهات على أبواب العدالة»، أن هناك 23 امرأة اختطفها الحوثي.

من جهة ثانية، ذكرت احصائيات إعلامية أن 136 شخصا توفوا في محافظة إب خلال الأيام الـ7 الماضية جراء انتشار فايروس كورونا، مبينة أن غالبيتهم جراء تصفيتهم على أيدي جماعة الحوثي بحقنهم بإبرة مميتة.