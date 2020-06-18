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صنعاء - ياسمين الخيامي - طارق عفاش يتحدى الرئيس هادي والوزير الميسري ويباغتهم بهذا القرار الخطير

2020/06/18 الساعة 10:49 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

تشهد مدينة المخا، التابعة إداريا لمحافظة تعز، تمردا على الشرعية وقراراتها، يحاكي ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن، واخر مظاهره، اقالة مسؤول امني كبير معين من الحكومة، وتعيين بديل يوالي الامارات.

وأكدت مصادر محلية في مدينة المخا أن طارق صالح، أصدر الاربعاء قراراً بإقالة مدير شرطة المخا في محافظة تعز، وتعيين شخص آخر مقرب منه ومما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات.

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وفقا للمصادر فإن “المعين من طارق عفاش مديرا لشرطة المخا، تابع للانتقالي الجنوبي وينتمي إلى محافظة الضالع، ما يجسد هيمنة الامارات ونفوذها على الساحل الغربي، ويؤكد تمردها ومليشياتها على الشرعية”.

ويعد قرار طارق بإقالة العقيد جار الله القردعي من ادار شرط المخا، تجاوزا صارخا لمهام وصلاحيات الحكومة الشرعية، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، والسلطة المحلية في محافظة تعز”.

مصادر محلية في تعز، أكدت أن “ما يقوم به طارق عفاش، في الساحل الغربي، يثبت مواصلته للتمرد على الشرعية الدستورية، وأن ما جرى بينه وبين الحوثي ناجم عن الصراع بين الطرفين على الثروة والسلطة”.

ونوهت بأن “طارق عفاش الذي يقود قوات مدعومة إماراتياً، يتعامل مع الساحل الغربي كما لو انه جمهورية خاصة، وأصدر قرارات إقالة وتعيينات في عدد من أجهزة ومكاتب الدولة والسلطة المحلية في المديريات المحررة دون الرجوع للحكومة أو التشاور معها”.

في المقابل، لم تحرك الجهات المعنية في الحكومة ساكنا حيال تلك التجاوزات التي تٌتم في ظل إهمال شبه متعمد وتغاض غير مبرر من قيادات الحكومة الشرعية تجاه تعديات طارق صالح، للشرعية الدستورية.

يذكر أن الامارت تمول طارق صالح وقواته ليكون وكيلا لها في الساحل الغربي لليمن، كما تمول ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” ومليشياته في جنوب اليمن، لضمان نفوذها على الساحل الجنوبي لليمن، وموانئه كافة.