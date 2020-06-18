قائد ألوية العمالقة يعود إلى الساحل قادما من الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 عاد قائد قوات ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن ابو زرعة المحرمي الى جبهة الساحل الغربي قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد سفره منذ إعلان الهدنة الأممية في محافظة الحديدة نهاية العام 2018م.

Advertisements وتمثل عودة القائد ابو زرعة المحرمي بشارة لعودة الأنتصارات التي كانت تحققها ألوية العمالقة بقيادته في الساحل الغربي قبل إعلان الهدنة الأممية. يذكر أن القائد ابو زرعة المحرمي هو قائد معارك تحرير الساحل الغربي ومؤسس ألوية العمالقة والتي مثلت رأس الحربة في تحرير الساحل الغربي التي انطلقت من باب المندب وصولا الى مدينة الحديدة.

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