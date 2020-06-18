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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي على مزارع المواطنين في الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.
وأفادت مصادر محلية في الفازة أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين بقذائف الهاون عيار 82 وقذائف آر بي جي.
وأضافت المصادر ان القصف تبعة عمليات استهداف حوثية بالأسلحة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 وعمليات قنص على المارة في الطرقات.
واكدت المصادر ان القصف والإستهداف الحوثي كان متعمد وعشوائي، مما ادى الى تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الإستهداف.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية وارتكب الجرائم بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة، دون تدخل من المجتمع الدولي يضع حد لجرائم المليشيات
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