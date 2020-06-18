مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.



وأفادت مصادر محلية في حيس عن قيام المليشيات بقصف مركز المدينة بقذائف الهاون الثقيل، بالتزامن مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين.

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وأضافت المصادر ان منطقة بيت مغاري في شمال غرب حيس تعرضت لاستهداف مماثل من قبل مليشيات الحوثي.

وأشارت المصادر ان القصف والإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.

وتشهد الأحياء السكنية في مديرية حيس استهداف بشكل يومي من مليشيات الحوثي مما تسببت في سقوط المئات من المدنيين بين شهيد وجريح، في ظل صمت وتخاذل أممي مريب.