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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توكل كرمان تعترف تنفيذها مخططات أردوغان في المنطقة العربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
أنقرة صنعاء - الخليج 365
اعترفت القيادية الإخوانية، توكل كرمان، أنها حققت المرحلة الأولى من المخطط المتفق عليه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفضح مقطع فيديو لموقع «تركيا الآن» الناشطة الإخوانية اليمنية توكل كرمان وهي تؤكّد عملها لصالح رجب طيب أردوغان؛ لتنفيذ مخططات الرئيس التركي في المنطقة العربية، خاصة بعدما قالت إن المرحلة الأولى المتفق عليها تمت بنجاح.
وذكر الموقع أن كرمان أوضحت خلال مقطع الفيديو أنها ماضية في قضيتها وأنها حققت المرحلة الأولى من المخطط المتفق عليه مع الرئيس التركي.
وتوكل كرمان شاركت في المأساة التي يعيشها الشعب اليمني من انشقاقات وانقسامات أدت إلى نزاع مسلح راح ضحايته الملايين من أبناء «اليمن غير السعيد»
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