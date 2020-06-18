توكل كرمان تعترف تنفيذها مخططات أردوغان في المنطقة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

أنقرة صنعاء - الخليج 365

اعترفت القيادية الإخوانية، توكل كرمان، أنها حققت المرحلة الأولى من المخطط المتفق عليه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



Advertisements

وفضح مقطع فيديو لموقع «تركيا الآن» الناشطة الإخوانية اليمنية توكل كرمان وهي تؤكّد عملها لصالح رجب طيب أردوغان؛ لتنفيذ مخططات الرئيس التركي في المنطقة العربية، خاصة بعدما قالت إن المرحلة الأولى المتفق عليها تمت بنجاح.

وذكر الموقع أن كرمان أوضحت خلال مقطع الفيديو أنها ماضية في قضيتها وأنها حققت المرحلة الأولى من المخطط المتفق عليه مع الرئيس التركي.

وتوكل كرمان شاركت في المأساة التي يعيشها الشعب اليمني من انشقاقات وانقسامات أدت إلى نزاع مسلح راح ضحايته الملايين من أبناء «اليمن غير السعيد»