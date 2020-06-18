اخبار الخليج / اخبار اليمن

توكل كرمان تعترف تنفيذها مخططات أردوغان في المنطقة العربية

0 نشر
أنقرة صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توكل كرمان تعترف تنفيذها مخططات أردوغان في المنطقة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

توكل كرمان تعترف تنفيذها مخططات أردوغان في المنطقة العربية

أنقرة صنعاء - الخليج 365

اعترفت القيادية الإخوانية، توكل كرمان، أنها حققت المرحلة الأولى من المخطط المتفق عليه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

Advertisements

وفضح مقطع فيديو لموقع «تركيا الآن» الناشطة الإخوانية اليمنية توكل كرمان وهي تؤكّد عملها لصالح رجب طيب أردوغان؛ لتنفيذ مخططات الرئيس التركي في المنطقة العربية، خاصة بعدما قالت إن المرحلة الأولى المتفق عليها تمت بنجاح.

 

وذكر الموقع أن كرمان أوضحت خلال مقطع الفيديو أنها ماضية في قضيتها وأنها حققت المرحلة الأولى من المخطط المتفق عليه مع الرئيس التركي.

 

وتوكل كرمان شاركت في المأساة التي يعيشها الشعب اليمني من انشقاقات وانقسامات أدت إلى نزاع مسلح راح ضحايته الملايين من أبناء «اليمن غير السعيد»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توكل كرمان تعترف تنفيذها مخططات أردوغان في المنطقة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا