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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الناشطة الإخوانية توكل كرمان.. أحد أبواق الرئيس التركي لنشر الارهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
حين يتعلق الأمر باليمن، يعول أردوغان بشكل كبير على الناشطة الإخوانية توكل كرمان المقيمة في تركيا، والمعروفة بالتحريض على الثورات والفوضى، وبتأييدها لاستهداف شعبها من قبل مليشيا الحوثي.
فسجل كرمان الحافل بالعمالة للدوحة ومن بعدها أنقرة يجعلها المرشح المثالي بالنسبة لأردوغان للعب دور في مؤامرته ضد اليمن، فهي إخوانية تتماشى مع هواه الأيديولوجي، وبلا مبادئ ما يجعلها قابلة لأن تكون بمزاد مخططاته، وحاملة للجنسية اليمنية ما يجعلها في النهاية مطلعة عن كثب على الكثير من خفايا الأمور، وفقا للعين.
وفي مارس/ آذار الماضي، استضافت تركيا مؤتمرا بعنوان "يمن ما بعد الحرب.. رؤية استشرافية"، بتمويل منحته قطر لكرمان ومؤسستها، وفيه غرزت من جديد أنيابها بقلب حكومة بلدها الشرعية، وبثت سمومها في شعبها الذي باعته من أجل تحقيق مصالحها الشخصية.
مؤشرات تمنح مراقبين قناعة شبه تامة بأنه لن يمر وقت طويل قبل أن تعلن أنقرة تدخلها في اليمن عبر بوابة "دعم الشرعية" الكاذبة، وطبعا بالنسبة لها، فإن الشرعية لا تمثلها الحكومة اليمنية بأكملها، وإنما فقط الجزء المتعلق منها بحزب الإصلاح الإخواني.
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