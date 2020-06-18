شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. محادثة مسربة بين أجمل مذيعة قي قناة MBC وإعلامي: هات أختك يتسلى بها أخوي واحنا بعدهم!! والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 08:02 صباحاً - شاهد بالصور.. محادثة مسربة بين أجمل مذيعة قي قناة MBC وإعلامي: هات أختك يتسلى بها أخوي واحنا بعدهم!!

سربت الإعلامية السعودية نرجس العوامي، محادثة خاصة بينها وبين إعلامي آخر رفضت الكشف عن هويته، يطالبها فيها بالخروج معًا في موعد.



ونرجس العوامي، إعلامية وصحفية سعودية من مواليد 1986، في المملكة العربية السعودية، وتبلغ من العمر 33 سنة.

وفاجأت “العوامي” متابعيها بنشر نص المحادثة التي دارت بينهما، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي جاء فيها قول الإعلامي: “عادي أقابلك.. نشرب كوفي.. ونسولف.. حاب أتعرف عليك”.

Advertisements

وجاء رد مذيعة “إم بي سي” بالقول:” ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لايمل واحنا بالكوفي.. هو يتسلى واحنا بعد”.

وعاد الإعلامي التي رفضت الكشف عن هويته، وراسلها بالقول: “أنا طلبت باحترام.. وش قلة الحيا ذي.. أنتي إعلامية وأنا إعلامي.. وحبيت أتعرف عليك.. كلامك خطأ وعيب”.

فردت عليه “العوامي” قائلة: “ليش وش قلت؟”، ثم علقت على مجمل المحادثة بقولها: “هل ترضاها لأختك؟”.

ونال رد المذيعة إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مطالبين إياها بالكشف عن هوية هذا الإعلامي لكنها رفضت ذلك.