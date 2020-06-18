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كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 08:02 صباحاً - ملك جمال السعودية يفجر موجة من الغضب وتحرك عاجل للعلماء.. شاهد الفيديو الفاضح الذي نشره!

نشر شاب يُطلق على نفسه لقب ملك جمال الذكور في السعودية فيديو عبر حسابه في “تيك توك” يستعرض فيه ملامح وجهه وجماله.



وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ملك الجمال الذي أثار موجة من التعليقات حول الشاب الذي يدعي أنه ملك.

من أبرزها “مش قاهرني الا لقبه ملك جمال الذكور في السعودية” و”الشفايف بالفيلر” و”اجمل نساء سعودية”.

وبالرغم من أن غالبية التعليقات حملت نوعا من السخرية من ملك الذكور إلا أن الكثير من المعلقين طالبوا بأن يتم تعقبه والقبض عليه.

وطالب عدد كبير من النشطاء بالقبض على ملك الجمال و محاكمته حتى لا تصبح هذه الأمور عادية ويقوم بتقليدها المراهقون.

وعلقت بعض الفتيات بأن هذا الشاب أجمل من البنات من ناحية العيون، عدا عن عملية التجميل الواضحة في شفتيه وعملية “تكساس”.

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وطرح البعض موضوع عمليات التجميل والتي لم تعد تقتصر حاليًا على الفتيات وانتشارها بشكل واسع بين الشباب.

و الذين أصبحوا يتهافتون على إجراء بعض أنواع هذه العمليات سواء التي تهتم بالوزن كربط المعدة وقصها او العمليات الخاصة بـ”الحنك”.

بالإضافة لقيام بعض الشباب بإجراء عمليات حقن بوتكس وفيلر وهو الأمر الذي يعتبر مُستهجنًا في الوطن العربي بشكل كبير.

ويأتي هذا الفيديو بعد انتشار فيديو سابق لشاب يُدعى مصلح العتيبي قام من خلاله بوضع المكياج، وأثار حالة من الغضب في الشارع السعودي.

ويعد انتشار هذه الظاهرة المستهجنة في الوطن العربي في الآونة الأخيرة أمراً شاذا ومستهجناً وغائباً عن المألوف.

وحذر عدد من علماء الاجتماع وعلماء الدين من تفشي هذه الظواهر الغريبة عن المجتمعين العربي والإسلامي.

وأكد العلماء أن معظم المسؤولية تقع على عاتق الأسرة التي من المفترض أنها المسؤولة عن تربية النشأ وتقويمهم.

وأشارو إلى أن التربية السليمة على أساس أخلاقي وديني يمنع الشباب من الانحراف في فترات المراهقة والشباب.

ويذكر أن هؤلاء الأشخاص يتمتعوا بشعبية واسعة بين فئة معينة من المجتمع ويتابعهم العديد خاصة من فئة المراهقين والأطفال.

وهو ما يعزز الأصوات المطالبة بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة حماية للمجتمع.