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كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 08:02 صباحاً - "يخلق من الشبه أربعين".. شاهد محمد بن سلمان وابنه الاكبر في صور حديثة

"يخلق من الشبه أربعين"، الوصف المناسب عند مشاهدة صورة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما كان صغيرا فى حفل مدرسته الإبتدائية، ومشاهدة صورة نجله الأكبر سلمان محمد بن سلمان.

وبحسب متابعة (أحداث نت)، تداول ناشطون صورة نادرة وقديمة نشرت لأول مرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حفل مدرسته الابتدائية، وأخرى لنجله الأكبر وهو في ذات العمر تقريبا.



وقارن المتابعون بين صورة ولي العهد بصورة نادرة له برفقة ابنه الأكبر سلمان، الذي كان يلبس الثوب والشماغ، وحظيت الصورة باهتمام المغردين، خاصةً أن الطفل يتمتع بالوسامة منذ الصغر، حفظه الله.

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والصورة التي التقطت، تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وابن ولي العهد خلال سباق "فورمولا إي" الذي أقيم أخيراً في الدرعية.

ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصغر ولي عهد في تاريخ السعودية. ونائب رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع، كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

يشار إلى أنه متزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، ولديهما من الأبناء أربعة: الأمير سلمان، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، الأمير مشهور.