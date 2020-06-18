شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعلنون عبر مكبرات الصوت السيطرة على مدينة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي عبر مكبرات الصورت في المساجد إنها سيطرت على مدينة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت مصادر محلية في محافظة الجوف، إن مليشيا الحوثي أعلنت مساء الأربعاء، عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة الحزم انها سيطرت على مدينة مأرب.

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جاء ذلك، بعد أن كثّفت جماعة الحوثي من هجماتها على محافظة مأرب خلال الأيام الماضية، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من صد هجمات الحوثيين والسيطرة على مواقع جديدة في عدة جبهات بمأرب.

وأضافت المصادر، أن جماعة الحوثي تسعى من خلال إعلانها السيطرة على مأرب إلى حشد المقاتلين من أبناء الجوف والزج بهم في المعارك في جبهات مأرب، بعد أن تكبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الستة الأيام الماضية.

وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي قطعت شبكة الاتصالات عن مدينة الحزم والغيل والروض ومديريات مجزر ورغوان . وأشارت إلى أن جماعة الحوثي الحوثية حولت الطريق الرابط بين الحزم ومفرق الجوف للإمداد العسكري والحشد من أجل معارك مأرب.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش الوطني، تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية تعزيزات للحوثيين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني سددوا ضربات موجعة للعدو في جبهات نجد العتق وصلب بمديرية نهم، وتمكنوا من تحرير قرية الباطن وما حولها باتجاه فرضة نهم.

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر جماعة الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى عناصر أخرى سلمت نفسها لأبطال الجيش في جبهات صلب ونجد العتق..مشيراً إلى أن المعارك مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش.

وأوضح المركز الإعلامي أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمّرت نحو 20 طقماً تحمل تعزيزات بشرية وذخائر في مديرية نهم كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي في جبهة نجد العتق، كما استهدفت بغارات أخرى آليات ومواقع متفرقة لجماعة الحوثي وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ولليوم السادس على التوالي؛ تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك متواصلة ضد جماعة الحوثي في جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء، وسط تراجع وخسائر فادحة في صفوف جماعة الحوثي.