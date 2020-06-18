شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع : تنعي رحيل قائد عسكري كبير (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، رئيس أركان الشرطة العسكرية العميد الركن سيف أحمد علوان الزعزعي، الذي وافاه الأجل، امس الأربعاء، بعد معاناة مع مرض عضال.

وقال بيان النعي "لقد خلّد الفقيد خلال حياته فصولاً مشرفة من البطولات والتضحية والمواقف الوطنية الشجاعة والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت، وكان من أنبل القادة الذين أسهموا في بناء المؤسسة العسكرية الوطنية والوفاء للشرف والقسم العسكري، كما كان مثالا للجندية والقيادة والانضباط والجدية خلال مسيرته العسكرية وخلال المناسب التي تقلدها والمهام التي تم تكليفه بها".

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وأكد البيان أن الفقيد أحد أوائل الضباط الأحرار الذين هبوا لتلبية نداء الواجب لمواجهة جماعة الحوثي ووقفوا بشجاعة وإقدام في مقدمة الصفوف في معارك استعادة الدولة وشاركوا في قيادة عمليات تحرير عددا من المناطق والمواقع وأسهموا في تثبيت الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة.

ولفت البيان إلى أن الفقيد أسهم في اعادة بناء وتطوير مؤسسة الوطن الدفاعية، وكان من أصدق القادة الذين نذروا حياتهم لخدمة الوطن. وبرحيله خسرت القوات المسلحة واحدا من أخلص رجالاتها الأوفياء.

وعبّرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد ولجميع زملائه من منتسبي القوات المسلحة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.