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عدن - ياسمين التهامي - بالدقائق والثواني.. فلكي يعلن عن كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام دامس في اليمن ويحدد موعده.. ويوجه تحذير عاجل لكافة المواطنين

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفلكي اليمني أحمد الجوبي في منشور على حائطه بالفيسبوك أنه سيحل الظلام على اليمن يوم الأحد الموافق 2020/6/21م. وأضاف أن ذلك سيبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثامنة والنصف صباحا. وأرجع السبب لكسوف الشمس التي سيبلغ نسبته 99 % من قرص الشمس عند الساعة الثامنة و 9 دقائق صباحا. ونوه بالقول في مشهد لا يتكرر إلا نادرا إنها ساعة يصير فيها النهار ليلا. من جهتها، أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية أن اليمن والوطن العربي سيشهد خلال الأيام القادمة كسوف للشمس. كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام وأصدرت الجمعية جدول تفصيلي اطلع عليه “الميدان اليمني” يتضمن مواقيت الكسوف على المدن اليمنية والعربية. وقال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، مسؤول العلاقات الخارجية بالجمعية، أن الكرة الأرضية ستشهد كسوف حلقي للشمس، يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ، الموافق 21 يونيو/حزيران 2020. وأوضح أن مسار الكسوف الحلقي سيبدأ من وسط قارة أفريقيا نحو شبه الجزيرة العربية مرورا باليمن، إلى أن أقصى جنوب شرق الفلكي اليمني أحمد الجوبي في منشور على حائطه بالفيسبوك أنه سيحل الظلام على اليمن يوم الأحد الموافق 2020/6/21م. وأضاف أن ذلك سيبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثامنة والنصف صباحا. وأرجع السبب لكسوف الشمس التي سيبلغ نسبته 99 % من قرص الشمس عند الساعة الثامنة و 9 دقائق صباحا. ونوه بالقول في مشهد لا يتكرر إلا نادرا إنها ساعة يصير فيها النهار ليلا. من جهتها، أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية أن اليمن والوطن العربي سيشهد خلال الأيام القادمة كسوف للشمس. كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام وأصدرت الجمعية جدول تفصيلي اطلع عليه “الميدان اليمني” يتضمن مواقيت الكسوف على المدن اليمنية والعربية. وقال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، مسؤول العلاقات الخارجية بالجمعية، أن الكرة الأرضية ستشهد كسوف حلقي للشمس، يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ، الموافق 21 يونيو/حزيران 2020. وأوضح أن مسار الكسوف الحلقي سيبدأ من وسط قارة أفريقيا نحو شبه الجزيرة العربية مرورا باليمن، إلى أن أقصى جنوب شرق السعودية و سلطنة عمان، قبل أن يمر بوسط قارة آسيا متجها إلى اقصى شرق القارة. لافتا إلى أن الكسوف سينتهي في المحيط الهادي. ونوه إلى أن المناطق التي يغطيها الكسوف الجزئي حول مسار الكسوف الحلقي واسعة جدا، بحيث يغطي الكسوف الجزئي معظم قارة أفريقيا وأجزاء من أوروبا ومعظم قارة آسيا وأجزاء واسعة من المحيط الهندي والمحيط الهادي. وأكد أن الكسوف الجزئي سيبدأ على اليمن من السواحل الغربية، عند حوالي الساعة 6:53 صباحا، بتوقيت صنعاء، ليغطي اليمن بشكل تدريجي. وأضاف: في تمام الساعة 7:04 يكون الكسوف قد بدأ على الحدود الشرقية لليمن (تكون حينها بداية الكسوف غطت كامل الأراضي اليمنية). وأشار إلى أن قرص الشمس سينجلي على السواحل الغربية لليمن عند الساعة 9:28، و ينتهي على الحدود الشرقية وعلى كامل الأراضي اليمنية عند الساعة 9:56 صباحاً. وستكون نسبة الكسوف على مراكز المدن الرئيسية اليمنية، على النحو التالي: أمانة العاصمة صنعاء 97%. عدن 90%. تعز 94% . الحديدة 97%. لحج 91% . صعدة 92% . عمران 96% . حجة 95% . المحويت 96%. أبين 90%. الضالع 93%. البيضاء 93%. إب 95%. ذمار 97%. ريمة 97%. شبوة 92%. مأرب 97%. الجوف 96%. سيئون 93%. المكلا 88%. الغيضة 88%. أرخبيل سقطرى 72%. وحذرت الجمعية الفلكية اليمنية المواطنين من النظر للشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف. مؤكدة أن ذلك سيلحق أضرارﺍ كبيرة بالعين. كسوف شمسي سيحول النهار إلى ظلام كما أصدرت الجمعية جدولا يحدد مواقيت بداية ونهاية الخسوف على جميع المدن الرئيسية اليمنية وأهم المدن العربية. وأشارت إلى أن موعد الكسوف يوافق بالتقويم الحميري اليمني اليوم الثامن من شهر ذو القياظ و التي تمثل آخر يوم من المعلم الزراعي “طلوع الثور” ليبدأ بعد ذلك المعلم الزراعي طلوع النجمين – الظلم الأول.

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