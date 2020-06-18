شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. صور مسربة لمذيعة الجزيرة خديجة بن قنة.. تمارس فعل صادم مع شخصية شهيرة.. شاهد والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 06:00 صباحاً - عاجل.. صور مسربة لمذيعة الجزيرة خديجة بن قنة.. تمارس فعل صادم مع شخصية شهيرة.. شاهد
انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلامية الجزائرية في قناة الجزيرة خديجة بن قنة مع ”أبو مهدي المهندس“ القيادي في الحشد الشعبي المقرب من قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني السابق، والذي استهدف معه في عملية الاغتيال التي نفذتها طائرة أمريكية مسيرة أوائل يناير الماضي.
وعقب انتشار الصورة ردت مذيعة الجزيرة قائلة: " أترفع منذ زمن عن الرد على التعليقات الساقطة، لكن وجب التوضيح أن الصورة المتداولة عند الجماعة تعود إلى2008خلال مقابلة مع الرئيس نجاد".
وأضافت بن قنة أن المشار إليه هو الزميل يوسف الشولي وليس أبو مهدي المهندس.
يذكر أن أبو مهدي المهندس كان قد تم استهدافه من قبل طائرة أمريكية مسيرة مع قاسم سليماني القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني، من قبل طائرة أمريكية مسيرة في الثالث من يناير الماضي بالقرب من مطار بغداد.
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