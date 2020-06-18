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كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 06:00 صباحاً - الفنانة أحلام تظهر قبل قليل في جلسة تصوير فاضحة تكشف مفاتنها .. شاهدو كيف أصبحت مثيرة وفاتنة (صور)

خضعت المطربة أحلام جلسة تصوير جديدة ومختلفة، كانت فيها أكثر رشاقة، ونشرت هذه الجلسة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى. Advertisements وأطلت أحلام في الصور، بفستان أنيق باللون الكاشمير ومطرز بمجموعة من النقشات والفصوص الفضية. يذكر أن أحلام طرحت خلال الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم (أنا ما أستغني)، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان (أنا مدري عن الناس) من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.

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