شكرا لمتابعة خبر عن عبدالملك : يعلق على المعارك المشتعلة في محافظة البيضاء بين الحوثيين والقبائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، بأن قبائل البيضاء في قلب المعركة ضد الأمامة منذ اليوم المشؤوم 21 سبتمبر 2014م ،وذلك تعليقاً منه على المعارك في محافظة البيضاء.ِ

وقال رئيس الوزراء ، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :سلام الله على البيضاء، درع الجمهورية وروحها، البيضاء المقاومة للإمامة عبر التاريخ في قلب المعركة منذ اليوم المشؤوم ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ وستبقى في الصفوف الأولى وميادين البطولة حتى استعادة صنعاء بإذن الله بتضحيات الابطال وعزائم الرجال، سلام على البيضاء ورجالها.

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وفي سياق متصل هدد رئيس المجلس الاعلى للحوثيين ، ياسر العواضي بالقضاه عليه .