شكرا لمتابعة خبر عن وكيل محافظة البيضاء .. القبائل جاهزة لهزيمة الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد أحمد الحطام القيفي، وكيل محافظة البيضاء، أن قبائل المحافظة جاهزة لمواجهة جماعة الحوثي وستكون نهايتها من البيضاء.

وكانت جماعة الحوثي شنت عملية عسكرية على مديرية ردمان بالمحافظة امس الأربعاء، بالتزامن مع حملة إعلامية مكثفة تحرّض وتخوّن الشيخ والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي شيخ آل عواض الذي لجأ إليه والد الشهيدة جهاد الأصبحي التي قتلها الحوثيون في منزلها في مايو الماضي.

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وذكرت مصادر محلية أن الحوثيين هاجموا بالقذائف المنطقة وأن اشتباكات اندلعت مع القبائل أسفرت عن سقوط قتيل على الأقل من أبناء القبائل، كما أسقط مسلحو القبائل طائرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي، في محاولة لاستهداف مدرسة الشيخ أحمد سالم العواضي بالمديرية.

وفي وقت سابق، دعا العواضي عبر حسابه على موقع تويتر القبائل إلى الاحتشاد مجدداً في منطقته “ردمان” وتشكيل سرايا دفاع. وانتهت مهلة العواضي للحوثيين دون حل القضية.

وتعليقا على هذه التطورات، قال أحمد الحطام القيفي، وكيل محافظة البيضاء في تصريحات لـموقع”أوام أونلاين” إن القبائل في حالة تذمر ونكف قبلي منذ تلك الواقعة عقب دعوة الشيخ العواضي للنكف، وأنهم جاهزين للمواجهة.

وأضاف أن هزيمة الحوثي ستكون من البيضاء لأن أبنائها لديهم تاريخ نضالي في مواجهة الإمامة التي يمثلها الحوثي اليوم، كما كان لهم دور في ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أسقطت أجداد الحوثي آل حميد الدين الذين كانوا يحكمون شمال اليمن.